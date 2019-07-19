У МЗС Ірану припустили, що збитий американцями дрон належав США

Корабель ВМС США в Ормузькій протоці напередодні міг помилково збити американський безпілотник.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що військовий корабель USS Boxer збив іранський безпілотник, який наблизився до нього і "проігнорував численні заклики до відступу".

"Ми не втрачали ніяких безпілотників в Ормузькій протоці або де-небудь ще. Мене турбує те, що корабель американських ВМС Boxer помилково збив їхній власний безпілотник", - написав він у своєму Twitter.

Водночас, як пише Reuters, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив журналістам в ООН: "У нас немає даних про втрату дрона сьогодні".

"Всі безпілотники, що належать до Ірану в Перській затоці і Ормузькій протоці благополучно повернулися до своїх баз після своєї місії ідентифікації та контролю, немає жодного звіту про будь-яку реакцію з боку Boxer USS" - сказав представник збройних сил Ірану, цитує Tasnim.

У травні Вашингтон оголосив про направлення авіаносця й оперативної групи бомбардувальників у Перську затоку, щоб протистояти тому, що американські чиновники назвали "явними ознаками" загроз від Ірану для США і союзників у регіоні. США також оголосили про розгортання на Близькому Сході додаткової системи протиракетної оборони Patriot та корабля USS Arlington.

Протистояння набуло військового виміру в останні тижні: Вашингтон звинувачує Іран у нападі на японський та норвезький нафтові танкери в Перській затоці, а Іран збив американський дрон. Після цього Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

За останні два місяці Вашингтон різко посилив санкції проти Тегерану з метою взагалі зупинити його експорт нафти. Влада США також хоче створити міжнародну військову коаліцію для захисту комерційного судноплавства поблизу берегів Ірану і Ємену.

Президент Ірану Хасан Рухані погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

Через Ормузьку протоку проходять усі кораблі Перської затоки. Вона є єдиним шляхом до відкритого моря для таких країн-нафтовидобувачів як Ірак, Кувейт, Бахрейн та Катар.