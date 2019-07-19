В МИД Ирана допустили, что сбитый американцами дрон принадлежал США

Корабль ВМС США в Ормузском проливе накануне мог ошибочно сбить американский беспилотник.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что военный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник, который приблизился к нему и "проигнорировал многочисленные призывы к отступлению".

"Мы не теряли никаких беспилотников в Ормузском проливе или где-нибудь еще. Меня беспокоит то, что корабль американских ВМС Boxer ошибочно сбил их собственный беспилотник", - написал он в своем Twitter.

В то же время, как пишет Reuters, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил журналистам в ООН: "У нас нет данных о потере дрона сегодня".

"Все беспилотники, принадлежащие Ирану в Персидском заливе и Ормузском проливе благополучно вернулись к своим базам после своей миссии идентификации и контроля, нет ни одного отчета о любой реакции со стороны Boxer USS", - сказал представитель вооруженных сил Ирана, цитирует Tasnim.

В мае Вашингтон объявил о направлении авианосца и оперативной группы бомбардировщиков в Персидский залив, чтобы противостоять тому, что американские чиновники назвали "явными признаками" угроз от Ирана для США и союзников в регионе. США также объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot и корабля USS Arlington.

Противостояние получило военное измерение в последние недели. Вашингтон обвиняет Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник. После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти.

Власти США также хотят создать международную военную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.