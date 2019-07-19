США збиватимуть будь-які іранські безпілотники в разі наближення до їх кораблів

Сполучені Штати знищать будь-які іранські безпілотники, які "занадто близько" наблизяться до американських кораблів в Ормузькій протоці, і у них є докази, що вони збили безпілотник в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо вони підлетять занадто близько до наших кораблів, їх як і раніше будуть збивати", - сказав представник адміністрації Трампа, інформуючи журналістів на умовах анонімності.

Чиновник сказав, що "у нас є дуже чіткі докази" того, що військовий корабель США "Boxer" в четвер збив іранський безпілотник. "Ми впевнені", - додав чиновник.

Він також підтвердив, що Пентагон може опублікувати відеозапис цього інциденту.

Раніше Іран відкинув твердження президента США Дональда Трампа про те, що флот США знищив один з іранських дронів.