США будут сбивать любые иранские беспилотники в случае приближения к их кораблям

Соединенные Штаты уничтожат любые иранские беспилотники, которые "слишком близко" приблизятся к американским кораблям в Ормузском проливе, и у них есть доказательства, что они сбили беспилотник в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если они прилетят слишком близко к нашим кораблям, их по-прежнему будут сбивать", - сказал представитель администрации Трампа, информируя журналистов на условиях анонимности.

Чиновник сказал, что "у нас есть очень четкие доказательства" того, что военный корабль США "Boxer" в четверг сбил иранский беспилотник. "Мы уверены, - добавил чиновник.

Он также подтвердил, что Пентагон может опубликовать видеозапись этого инцидента.

Ранее Иран отверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что флот США уничтожил один из иранских дронов.