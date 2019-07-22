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Іран каже, що викрив 17 шпигунів ЦРУ, деякі засуджені до смертної кари

Понеділок, 22 липня 2019, 09:55

Іран стверджує, що затримав 17 "шпигунів ЦРУ", і деякі з них засуджені до смерті. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Службовець Міністерства розвідки заявив державному телебаченню, що оперативники Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів були інфільтровані до чутливих секторів Ірану, але агенти відомства розірвали це шпигунське кільце.

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США ще не прокоментували повідомлення.

Ця новина з'явилася на тлі ескалації кризи Ірану із Заходом і загострення напруженості в Перській затоці, де Іран захопив у п'ятницю нафтовий танкер під прапором Великої Британії.

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