Иран говорит, что разоблачил 17 шпионов ЦРУ, некоторые приговорены к смертной казни

Иран утверждает, что задержал 17 "шпионов ЦРУ", и некоторые из них приговорены к смерти.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Служащий Министерства разведки заявил государственному телевидению, что оперативники Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов были внедрены в чувствительные секторы Ирана, но агенты ведомства разорвали это шпионское кольцо.

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США еще не прокомментировали сообщение.

Эта новость появилась на фоне эскалации кризиса Ирана с Западом и обострения напряженности в Персидском заливе, где Иран захватил в пятницу нефтяной танкер под флагом Великобритании.