Гібралтар продовжив затримання іранського танкера до 15 серпня

Верховний суд Гібралтару дозволив місцевій владі продовжити затримання іранського нафтового танкера Grace 1 до 15 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На закритому засіданні Верховного суду за заявою Генерального прокурора суд продовжив термін затримання судна Grace 1 ще на 30 днів і призначив нове слухання на 15 серпня 2019 року", - заявив уряд Гібралтару.

У четвер головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо зустрівся в Лондоні главою МЗС Ірану і заявив, що провів "конструктивну і позитивну" зустріч.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант заявляв, що Британія буде сприяти звільненню танкера, якщо Іран дасть гарантії, що судно не піде в Сирію.

Минулого тижня Британія відправила два військові кораблі для захисту своїх торговельних суден в Перській затоці.

Нагадаємо, супертанкер Grace 1 затримали поліцейські і митні органи Гібралтару за підтримки загону британських морських піхотинців.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.

Як відомо, президент Ірану Хасан Рухані погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

Через Ормузьку протоку проходять усі кораблі Перської затоки. Вона є єдиним шляхом до відкритого моря для таких країн-нафтовидобувачів як Ірак, Кувейт, Бахрейн та Катар.