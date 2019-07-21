Британський фрегат застерігав іранців від захоплення танкера - радіопереговори

Британський військовий корабель зв'язувався по радіо з іранським патрульним катером, щоб попередити про неприпустимість захоплення нафтового танкера Stena Impero, коли той проходив через Ормузьку протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", запис переговорів опублікувало агентство Reuters.

"Будь ласка, підтвердіть, що ви не збираєтеся порушувати міжнародне право, незаконно намагаючись сісти на борт", - йдеться в радіоповідомленні британського фрегата HMS Montrose.

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За даними британських ЗМІ, фрегат знаходився за годину ходу від танкера.

Військовий корабель також нагадав екіпажу танкера про їхнє право проходити через протоку: "Оскільки ви виконуєте транзитний прохід в визнаній міжнародній протоці, відповідно до міжнародного права ваш прохід не повинен бути порушений або утруднений".

У радіоповідомлення чути іранський патрульний катер, який інструктує Stena Impero змінити курс.

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Відповідаючи на попередження фрегата, іранське судно заявляє, що воно виконує дії з метою безпеки.

"Це патрульний катер Sepah Navy ... Я хочу оглянути корабель з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні

Sepah - це спеціальний підрозділ ВМС Корпусу вартових ісламської революції.

Іранська революційна гвардія захопила танкер під британським прапором з командою з 23 осіб в п'ятницю.