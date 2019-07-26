На кордоні Італії та Франції зіткнулися два легкі літаки, загинули двоє британців

Двоє громадян Великої Британії загинули і ще один отримав травми в результаті зіткнення двох легких літаків на французько-італійському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Аварія сталася в четвер близько полудня над перевалом Маддалена на французькому південному альпійському кордоні з Італією.

В результаті зіткнення загинули пілот і пасажир одного з літаків, пілот другого літака отримав незначні травми.

"Два зареєстрованих в Англії літака, які злетіли з аеродрому Сен-Пон, зазнали катастрофи в долині біля Ларше, в містечку Пре-ла-Фон. Двоє людей в одному літаку загинули. Жертвами є два британських чоловіки у віці 18 і 37 років", - йдеться в заяві місцевої влади.

На місце події були викликані рятувальні вертольоти, а також пожежники і поліцейські підрозділи.