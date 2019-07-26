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На границе Италии и Франции столкнулись два легких самолета, погибли двое британцев

Пятница, 26 июля 2019, 11:59

Двое граждан Великобритании погибли и еще один получил травмы в результате столкновения двух легких самолетов на французско-итальянской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Авария произошла в четверг около полудня над перевалом Маддалена на французской южной альпийской границе с Италией.

В результате столкновения погибли пилот и пассажир одного из самолетов, пилот второго самолета получил незначительные травмы.

"Два зарегистрированных в Англии самолета, которые взлетели с аэродрома Сен-Пон, потерпели крушение в долине у Ларше, в городке Пре-а-Фон. Два человека в одном самолете погибли. Жертвы – двое британских мужчин в возрасте 18 и 37 лет", - говорится в заявлении местных властей.

На место происшествия были вызваны спасательные вертолеты, а также пожарные и полицейские подразделения.

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