Амстердам: секс-працівниці не хочуть залишати квартал червоних ліхтарів

Жінки, які надають секс-послуги у всесвітньо відомому кварталі червоних ліхтарів Амстердама, виступають проти ініціативи перенесення низки борделів у інші частини міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Фемке Галсема - перша жінка, яка стала мером Амстердама. У липні вона запропонувала рішення, націлені на поліпшення становища жінок, що працюють в галузі проституції.

Одна з пропозицій - перенести частину приміщень в інші райони міста та створити новий район червоних ліхтарів.

"Я хочу сказати одне, що всі, хто називає нас беззахисними, вони нас взагалі не знають", - сказала президентка нещодавно створеної профспілки секс-працівників Red Light United.

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Вікна борделів та секс-шопів - одна з найбільших визначних родзинок Амстердама, яка щороку приваблює 18 мільйонів туристів.

Зростання злочинності та збільшення кількості відвідувачів сприяло виникненню великої кількості проблем у цьому районі, який поліція назвала "квадратним кілометром муки".

За змінами в районі стоять місцеві мешканці. "До жінок тут ставляться гірше, ніж до циркових тварин", - сказала одна з них.

Повії іншої думки. "93% зі 170 опитаних кажуть, що вони не хочуть їхати", - сказала Анна, яка приїхала з Румунії. Жінки погоджуються лише на одне із запропонованих рішень: створення більшої кількості пунктів для надання послуг, що дасть можливість легального працевлаштування для жінок, які зараз роблять це без ліцензії.

"Недоцільно називати нас жертвами та вразливими до торгівлі людьми. Це створює пляму навколо нас. Перестаньте говорити про нас таким чином", - пояснюють вони.

Завдяки дешевим перельотам і онлайн-бронюванню кількість туристів в Амстердамі із населенням 850 тисяч осіб зросла до 19 мільйонів у 2018 році.

Муніципалітет Амстердама вже вжив низку заходів, спрямованих на зменшення натовпів туристів у центрі міста, зокрема в районі червоних ліхтарів. Найжвавіші вулиці тепер закривають вечорами, щоб була змога їх прибрати, відвідувачів спрямовують у інші райони.

Місто з наступного року заборонить організовані екскурсії кварталом червоних ліхтарів.

Амстердам також ухвалив ініціативи щодо скорочення кількості магазинів, орієнтованих на туристів, обмежив Airbnb, призупинив будівництво нових готелів і підвищив податки на туристів.