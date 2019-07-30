Амстердам: секс-работницы не хотят покидать квартал красных фонарей

Женщины, которые оказывают секс-услуги во всемирно известном квартале красных фонарей Амстердама, выступают против инициативы переноса некоторых борделей в другие части города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Фемке Галсема - первая женщина, ставшая мэром Амстердама. В июле она предложила решения, нацеленные на улучшение положения женщин, работающих в области проституции.

Одно из предложений - перенести часть помещений в другие части города и создать новый район красных фонарей.

"Я хочу сказать одно, что все, кто называет нас беззащитными, они нас вообще не знают", - сказала президентка недавно созданного профсоюза секс-работников Red Light United.

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Окна борделей и секс-шопов - одна из главных изюминок Амстердама, что ежегодно привлекает свыше 18 млн туристов.

Рост преступности и увеличение количества посетителей способствовало возникновению большого количества проблем в этом районе, который полиция назвала "квадратным километром муки".

За изменениями в районе стоят местные жители. "К женщинам здесь относятся хуже, чем к цирковым животным", - сказала одна из них.

Проститутки другого мнения. "93% из 170 опрошенных говорят, что они не хотят уезжать", - сказала Анна, приехавшая из Румынии. Женщины соглашаются лишь на одно из предложенных решений: создание большего количества пунктов для предоставления услуг, что позволит легальное трудоустройство для женщин, которые сейчас делают это без лицензии.

"Нецелесообразно называть нас жертвами торговли людьми. Это создает пятно вокруг нас. Перестаньте говорить о нас таким образом", - объясняют они.

Благодаря дешевым перелетам и онлайн-бронированию количество туристов в Амстердаме с населением 850 тысяч человек возросло до 19 млн в 2018 году.

Муниципалитет Амстердама уже принял ряд мер, направленных на уменьшение толп туристов в центре города, в частности в квартале красных фонарей. Оживленные улицы теперь закрывают по вечерам, чтобы была возможность их убрать, а посетителей направляют в другие районы.

Город со следующего года запретит организованные экскурсии в квартал красных фонарей.

Амстердам также принял инициативы по сокращению количества магазинов, ориентированных на туристов, ограничил Airbnb, приостановил строительство новых гостиниц и повысил налоги на туристов.