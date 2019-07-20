Туристів оштрафували і вигнали з Венеції за приготування кави біля мосту
Поліція Венеції оштрафувала двох німецьких туристів, яких спіймали на приготуванні кави на сходах мосту Ріальто - однієї з головних пам'яток міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Пару віком 32 та 35 років оштрафували загалом на € 950 за приготуваня кави на газовому пальнику для подорожей. Їм також запропонували залишити місто.
Венеція запровадила закон про низку правопорушень у сфері громадського порядку, зокрема заборонила пікніки на певних ділянках і ходити без сорочки в громадських місцях.
Щороку місто відвідує близько 30 мільйонів туристів.
Туристи з Берліна були помічені за приготуванням кави біля підніжжя мосту Ріальто - найстарішого з чотирьох мостів на Гранд-каналі. Про них повідомив перехожий.
Мер Венеції Луїджі Бругнаро сказав: "Венецію потрібно поважати і ті неввічливі люди, які приїжджають сюди і роблять те, що хочуть, повинні розуміти це. Завдяки місцевій поліції, вони будуть оштрафовані та усунені".
Масовий туризм є давньою проблемою Венеції і її основним джерелом доходів. Через високий наплив туристів у місті спостерігаються великі натовпи людей, постійно зростають ціни на житло і зменшується кількість місцевого населення.
У грудні минулого року місто отримало дозвіл на запровадження туристичного внеску в розмірі до 10 євро для короткострокових відвідувачів.