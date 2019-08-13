В Іспанії у середу скасують понад 300 потягів через страйк
В Іспанії у середу через страйк залізничний оператор Renfe скасує щонайменше 325 потягів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.
Це другий день страйку, оголошеного профспілкою CGT. Перший співробітники компанії провели 31 липня, тоді було скасовано 700 залізничних рейсів.
Страйк зачепить рух високошвидкісних поїздів, поїздів далекого і регіонального сполучення, а також вантажних складів.
За планом, ще два дні страйку повинні відбутися 30 серпня та 1 вересня.
Міністерство інфраструктури та транспорту Іспанії зобов’язало Renfe гарантувати надання мінімальних послуг у дні страйків.
Працівники страйкують у зв'язку з незгодою з новими трудовими контрактами та нестачею співробітників.
Профспілки традиційно оголошують страйк у найбільш завантажену пору року, коли існує високий попит на транспортні послуги.