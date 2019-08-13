В Испании в среду отменят более 300 поездов из-за забастовки

В Испании в среду из-за забастовки железнодорожный оператор Renfe отменит менее 325 поездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Это второй день забастовки, объявленной профсоюзом CGT. Первый сотрудники компании провели 31 июля, тогда было отменено 700 железнодорожных рейсов.

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Забастовка затронет движение высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального сообщения, а также грузовых составов.

По плану, еще два дня забастовки должны состояться 30 августа и будет 1 сентября.

Министерство инфраструктуры и транспорта Испании обязало Renfe гарантировать предоставление минимальных услуг в дни забастовок.

Работники бастуют в связи с несогласием с новыми трудовыми контрактами и нехваткой сотрудников.

Профсоюзы традиционно объявляют забастовку в наиболее загруженный сезон, когда существует высокий спрос на транспортные услуги.