Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Грузія: курс ларі досяг загрозливого показника

"Президент" невизнаного Придністров'я виявився громадянином України - ЗМІ

Середземне море є найбільш забрудненим у Європі - дослідження

SkyUp в жовтні відкриє рейси у Чехію з трьох українських міст






У Іспанії страйкують залізничники: скасовано 700 рейсів

Середа, 31 липня 2019, 17:02

Іспанський державний залізничний оператор Renfe скасував сотні рейсів потягів через страйк залізничників щодо дефіциту персоналу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Компанія заявила, що понад 700 запланованих перевезень не здійснюватимуться 31 липня, в день, коли багато людей вирушають на літні канікули.

Читайте також
Провал Санчеса: чому Іспанія не змогла обрати уряд і чим це загрожує

Іспанська федерація робітників також планує страйки у три інші напружені дні відпустки - 14 та 31 серпня та 1 вересня.

Виступи проводять в два етапи по чотири години кожен. Уряд забезпечив, щоб мінімальна кількість перевезень працювала кожного дня страйків.

Федерація працівників стверджує, що дефіцит персоналу веде до перевтоми та зниження якості обслуговування. У державній Renfe працюють близько 14 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua