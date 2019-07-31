У Іспанії страйкують залізничники: скасовано 700 рейсів

Іспанський державний залізничний оператор Renfe скасував сотні рейсів потягів через страйк залізничників щодо дефіциту персоналу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Компанія заявила, що понад 700 запланованих перевезень не здійснюватимуться 31 липня, в день, коли багато людей вирушають на літні канікули.

Іспанська федерація робітників також планує страйки у три інші напружені дні відпустки - 14 та 31 серпня та 1 вересня.

Виступи проводять в два етапи по чотири години кожен. Уряд забезпечив, щоб мінімальна кількість перевезень працювала кожного дня страйків.

Федерація працівників стверджує, що дефіцит персоналу веде до перевтоми та зниження якості обслуговування. У державній Renfe працюють близько 14 тисяч осіб.