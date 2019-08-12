У Португалії виник дефіцит пального через страйк водіїв бензовозів

У Португалії водії бензовозів з 12 серпня почали безстроковий страйк, у зв'язку з чим у Лісабоні та низці інших міст на заправках виник дефіцит пального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Багато автомобілістів повністю заправили свої транспортні засоби перед початком страйку. За останні дні продажі палива майже подвоїлися, заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта.

За даними веб-сайту, який збирає звіти автолюбителів, близько 15% з 3000 АЗС країни повністю або частково постраждали від нестачі палива в неділю вдень. Профспілки вимагають підвищення зарплати для водіїв бензовозів.

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В рамках запобіжних заходів уряд Португалії оголосив "енергетичну надзвичайну ситуацію". Починаючи з цього понеділка придбати можна буде лише 25 літрів на автівку, а на вантажівку - лише сто літрів.

Транспортні компанії також зобов’язані доставляти не менше 50% пального на автозаправні станції. Рятувальні групи, аеропорти та поліція мають бути забезпечені на 100%. У квітні страйк водіїв автоцистерн вже спричинив значний хаос у Португалії.