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Макрон переконуватиме Путіна відновити нормандські переговори - чиновник

Вівторок, 13 серпня 2019, 19:59

Президент Франції Еммануель Макрон спробує наступного тижня переконати президента РФ Владіміра Путіна відновити переговори з Україною у "нормандському форматі".

Про це неназваний французький чиновник сказав журналістам у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Макрон прийме Путіна у французькому форті Брегансон півдні країни 19 серпня напередодні саміту держав G7.

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Головним питанням зустрічі стане ситуація в Україні після того, як президент Володимир Зеленський 6 серпня закликав Путіна до відновлення мирних переговорів після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі.

"Ми продовжуємо наші переговори з президентом Путіним як раз перед G7, і ми активізуємо наші зусилля щодо українського питання в нормандському форматі", - сказав чиновник журналістам.

"Президент Зеленський зробив кілька пропозицій, і ми вважаємо, що президент Путін повинен відповісти обнадійливим чином", - додав він.

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У вівторок Кремль заявив, що Путін вирушить до Франції, щоб обговорити широке коло питань, включаючи Україну.

Раніше Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського" переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Владіміра Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

6 серпня російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення, не сумісні з життям.

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