Макрон переконуватиме Путіна відновити нормандські переговори - чиновник
Президент Франції Еммануель Макрон спробує наступного тижня переконати президента РФ Владіміра Путіна відновити переговори з Україною у "нормандському форматі".
Про це неназваний французький чиновник сказав журналістам у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Макрон прийме Путіна у французькому форті Брегансон півдні країни 19 серпня напередодні саміту держав G7.
Головним питанням зустрічі стане ситуація в Україні після того, як президент Володимир Зеленський 6 серпня закликав Путіна до відновлення мирних переговорів після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі.
"Ми продовжуємо наші переговори з президентом Путіним як раз перед G7, і ми активізуємо наші зусилля щодо українського питання в нормандському форматі", - сказав чиновник журналістам.
"Президент Зеленський зробив кілька пропозицій, і ми вважаємо, що президент Путін повинен відповісти обнадійливим чином", - додав він.
У вівторок Кремль заявив, що Путін вирушить до Франції, щоб обговорити широке коло питань, включаючи Україну.
Раніше Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського" переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Владіміра Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
6 серпня російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення, не сумісні з життям.