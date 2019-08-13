Макрон будет убеждать Путина восстановить нормандские переговоры - чиновник

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается на следующей неделе убедить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной в "нормандском формате".

Об этом неназванный французский чиновник сказал журналистам во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Макрон примет Путина во французском форте Брегансон юге страны 19 августа накануне саммита государств G7.

Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине после того, как президент Владимир Зеленский 6 августа призвал Путина к возобновлению мирных переговоров после гибели четырех украинских военных на Донбассе.

"Мы продолжаем наши переговоры с президентом Путиным как раз перед G7, и мы активизируем наши усилия по украинскому вопросу в нормандском формате", - сказал чиновник журналистам.

"Президент Зеленский сделал несколько предложений, и мы считаем, что президент Путин должен ответить обнадеживающим образом", - добавил он.

Во вторник Кремль заявил, что Путин отправится во Францию, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая Украину.

Ранее Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского" переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

6 августа российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения, не совместимые с жизнью.