Суд у США видав ордер на арешт супертанкера Ірану

Федеральний суд округу Колумбія США видав ордер на арешт іранського танкера, який британські королівські морські піхотинці захопили минулого місяця в Гібралтарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Арешт виданий на нафтовий танкер Grace 1, всі нафтопродукти на його борту, а також суму в 995 тисяч доларів США.

Танкер захопили 4 липня за підозрою у порушенні санкцій Європейського союзу шляхом доставки нафти до Сирії, близького союзника Ірану.

15 серпня Верховний суд Гібралтару дозволив танкеру Grace 1 залишити британську територію, однак судно досі залишається там.

Вашингтон намагається арештувати Grace 1 на тій підставі, що воно пов'язане з Іранським корпусом ісламської революційної гвардії (IRGC), визнаним терористичною організацією, та звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей.

Постачання нафти з Ірану до Сирії здійснюють через коло компаній, наближених до Корпусу, кажуть в Мін'юсті США, зазначаючи, що йдеться про "відмивання мільйонів доларів".

Ордер на арешт та клопотання про конфіскацію - це лише звинувачення. Уряду належить довести звинувачення в процесі цивільної конфіскації.

Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер.