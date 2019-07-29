Британія відкинула можливість обміну захопленими танкерами з Іраном

Велика Британія відкинула ідею відпустити іранський танкер в обмін на судно під британським прапором, захоплене Ісламською Республікою в Перській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Немає ніякого про-кво (послуги за послугу. - Ред.). Мова не йде про якийсь бартер. Йдеться про міжнародне право та дотримання норм міжнародно-правової системи, і саме на цьому ми будемо наполягати", - сказав глава МЗС Британії Домінік Рааб.

Минулого тижня до Перської затоки для захисту британських комерційних кораблів прибув другий військовий корабель Королівського флоту.

Напруженість посилилася між Іраном та Британією після того, як на початку цього місяця іранські командоси захопили танкер під британським прапором. Це сталося після того, як британські сили захопили іранський нафтовий танкер поблизу Гібралтару, якого звинуватили у порушенні санкцій проти Сирії.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії. Перед цим Іран збив американський дрон.

Президент Ірану раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

26 липня стало відомо, що Британія вирішила надсилати військовий корабель для супроводу всіх суден під британським прапором, які проходять через Ормузьку протоку.