Суд в США выдал ордер на арест супертанкера Ирана

Федеральный суд округа Колумбия США выдал ордер на арест иранского танкера, который британские королевские морские пехотинцы захватили в прошлом месяце в Гибралтаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Арест выдан на нефтяной танкер Grace 1, все нефтепродукты на борту, а также сумму в 995 тыс. долларов США.

Танкер захватили 4 июля по подозрению в нарушении санкций Европейского союза путем доставки нефти в Сирию, близкому союзнику Ирана.

15 августа Верховный суд Гибралтара позволил танкеру Grace 1 покинуть британскую заморскую территорию, однако судно до сих пор остается там.

Вашингтон пытается арестовать Grace 1 на том основании, что оно связано с Иранским корпусом исламской революционной гвардии (IRGC), признанным террористической организацией, и обвинениями в финансовых махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег.

Поставки нефти из Ирана в Сирию осуществляют через круг компаний, приближенных к Корпусу, говорят в Минюсте США, отмечая, что речь идет об "отмывании миллионов долларов".

Ордер на арест и ходатайство о конфискации - это лишь обвинения. Правительству предстоит доказать обвинения в процессе гражданской конфискации.