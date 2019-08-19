Трамп подтвердил интерес США к покупке Гренландии

В воскресенье президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию СМИ о том, что его администрация рассматривает возможность покупки Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Морристауне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Трамп заявил, что Дания теряет деньги, контролируя Гренландию.

"По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Многое можно сделать. Это очень вредит Дании, так как они теряют почти 700 млн долларов в год", - сказал президент США.

"Таким образом, они несут потери, а для Соединенных Штатов стратегически это было бы неплохо. И мы большой союзник Дании, мы помогаем Дании, мы защищаем Данию", - добавил он.

"Я думаю о том, чтобы поехать туда. Я не обязательно поеду туда, но я, возможно, поеду. Мы едем в Польшу, а затем мы можем поехать в Данию - вовсе не по этой причине, но мы рассматриваем это. Хотя это не вопрос номер один", - добавил он.

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Визит Трампа в Данию запланирован в начале сентября.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия.

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.

В МИД Гренландии заявили Трампу, что остров не продается.