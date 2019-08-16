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Гренландія – Трампу: ми не продаємося

П'ятниця, 16 серпня 2019, 15:53

Міністерство закордонних справ Гренландії відповіло на поширену у ЗМІ інформацію про ідею президента США Дональда Трампа купити острів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії, заявило, що острів не продається.

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"Гренландія багата цінними ресурсами, такими як корисні копалини, найчистіша вода і лід, рибні запаси, морепродукти, відновлювані джерела енергії, і є новим фронтиром для пригодницького туризму. Ми відкриті для бізнесу, але не для продажу", - йдеться в повідомленні міністерства у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Білий дім та офіційний Копенгаген наразі не прокоментували інформацію ЗМІ. Трамп збирається з візитом до Данії в наступному місяці.

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Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.

Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.

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