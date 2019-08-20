Польша: замминистра лично организовал кампанию ненависти против судей

Заместитель министра юстиции Польши лично организовал кампанию по разжиганию ненависти против отдельных судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Нападки были частью более широкой кампании против судей, выступающих против правительственных реформ.

Лукаш Пебяк, заместитель министра юстиции, в прошлом году координировал кампанию с провластной активисткой по имени Эмилия, показала электронная переписка, обнародованная в СМИ. Публикация не уточняет фамилии Эмилии.

В одной из атак Пебяк и Эмилия сговорились разослать анонимные обвинения в том, что у Кристиана Маркевича, главы польской ассоциации судей Iustitia, критиковавшей правительство, была любовница, которая забеременела от него, и он оказывал давление на нее, требуя сделать аборт.

Эмилия послала по электронной почте и физически отправила материалы 2500 журналистам, а также другим членам ассоциации и на частный домашний адрес Маркевича, который Пебяк дал Эмилии в нарушение законов о конфиденциальности данных, говорится в материале.

"Я думаю, что это поможет. Важно, чтобы люди в Iustitia хотя бы знали, с кем имеют дело. Люди будут распространять это, и Маркевич успокоится, зная, что о нем ходят слухи", - написал Пебяк в одном из писем.

Эмилия выразила обеспокоенность тем, что ее деятельность может повредить ей, если об этом узнают, но Пебяк, похоже, предложил ей иммунитет.

"Мы не ограничиваем людей за то, что они делают добро", - написал он.

В ходе второй атаки Эмилия распространила материалы еще об одном критически настроенном к правительству судье Пйотре Гацярке, в частности о его личных проблемах с девушкой.

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"Я могу быть только благодарен за такую ​​прекрасно выполненную операцию", - писал Пебяк.

Позже Эмилия признала, что ее кампания могла нанести ущерб до 20 судьям.

Пебяк признался, что знает, кто она, по социальным медиа, где женщина также размещала подобные нападки, но отказалась дальше комментировать.

Непонятно, знал ли об этой кампании министр юстиции Збигнев Зьобро, но Пебяк в своих письмах говорил, что он информирует своего "начальника".

Нападки правящей партии "Право и справедливость" на польских судей заставили Еврокомиссию начать санкционную процедуру против Варшавы в конце 2017 года.