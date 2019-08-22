Прем'єрка Ісландії пропустить візит віцепрезидента США до своєї країни

Лідерка Ісландії оголосила, що пропустить візит віцепрезидента США Майка Пенса до своєї країни, оскільки повинна відвідати конференцію профспілок у Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Associated Press.

Прем'єрка Катрін Якобсдоттір сказала, що вона декілька місяців планувала свій виступ на щорічній зустрічі Ради профспілок Північних країн в Мальме у Швеції, яка відбудеться 3 вересня, за день до прибуття Пенса до Ісландії. За її словами, вона повернеться тільки вдень 4 вересня після приватних зустрічей у Швеції.

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Вона також підкреслила, що своїм рішенням абсолютно не прагне принизити адміністрацію Трампа, і що вона зустрічалася на початку цього року з державним секретарем США Майком Помпео.

Рішення про поїздку Якобсдоттір до Швеції було прийнято до того, як президент Дональд Трамп оголосив про скасування візиту до іншої скандинавської країни, Данії.

Очікується, що Пенс обговорить стратегічне значення Ісландії в Арктиці та зусилля НАТО з протидії Росії в регіоні. У липні Сполучені Штати оголосили, що вкладуть 57 мільйонів доларів у військову інфраструктуру поблизу Рейк'явіка.

"Це безпрецедентний випадок для ісландського прем'єр-міністра", - заявив історик Тур Уайтхед. "Я сумніваюся, що будь-який інший західний лідер вирішить виступити на дружній конференції за кордоном замість того, щоб привітати великого іноземного союзника", - додав він.

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Посада прем'єр-міністра має найвищу владу в Ісландії, де президент має в основному символічні повноваження.

З моменту вступу на посаду Якобсдоттір очолює прогресивну політику щодо права на аборти, прав ЛГБТ і зміни клімату. Активісти, включаючи членів її власної Партії зелених лівих, висловили протест проти візиту Пенс, назвавши його поведінку нешанобливою стосовно меншин.

Пенс стане першим віце-президентом США, який відвідає Ісландію з часів Джорджа Буша-старшого. Він відвідав Рейк'явік в 1983 році.