Трамп скасував візит в Данію через відмову продавати Гренландію
Президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні покупки Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший час", - написав Трамп у своєму Twitter у вівторок.
Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
"Прем'єр-міністр зуміла заощадити чимало коштів і зусиль як для Сполучених Штатів, так і для Данії, проявивши таку прямолінійність. Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з нею коли-небудь у майбутньому", - додав він.
Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.
Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.
Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що ідея продажу Гренландії Сполученим Штатам є абсурдною.
Міністерство закордонних справ Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії, заявило, що острів не продається.