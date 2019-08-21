Трамп скасував візит в Данію через відмову продавати Гренландію

Президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні покупки Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший час", - написав Трамп у своєму Twitter у вівторок.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

"Прем'єр-міністр зуміла заощадити чимало коштів і зусиль як для Сполучених Штатів, так і для Данії, проявивши таку прямолінійність. Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з нею коли-небудь у майбутньому", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.

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Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що ідея продажу Гренландії Сполученим Штатам є абсурдною.

Міністерство закордонних справ Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії, заявило, що острів не продається.