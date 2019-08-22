Премьер Исландии пропустит визит вице-президента США в страну

Лидер Исландии объявила, что пропустит визит вице-президента США Майка Пенса в свою страну, поскольку должна посетить конференцию профсоюзов в Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Associated Press.

Премьер Катрин Якобсдоттир сказала, что она несколько месяцев планировала свое выступление на ежегодной встрече Совета профсоюзов Северных стран в Мальме в Швеции, которая состоится 3 сентября, за день до прибытия Пенса в Исландию. По ее словам, она вернется только днем ​​4 сентября после частных встреч в Швеции.

Она также подчеркнула, что своим решением совершенно не стремится унизить администрацию Трампа, и она встречалась в начале этого года с государственным секретарем США Майком Помпео.

Решение о поездке Якобсдоттир в Швецию было принято до того, как президент Дональд Трамп объявил об отмене визита в другую скандинавскую страну, Данию.

Ожидается, что Пенс обсудит стратегическое значение Исландии в Арктике и усилия НАТО по противодействию России в регионе. В июле Соединенные Штаты объявили, что вложат 57 млн долларов в военную инфраструктуру вблизи Рейкьявика.

"Это беспрецедентный случай для исландского премьер-министра", - заявил историк Тур Уайтхед. "Я сомневаюсь, что любой другой западный лидер решит выступить на дружеской конференции за рубежом вместо того, чтобы приветствовать крупного иностранного союзника", - добавил он.

Должность премьер-министра имеет высшую власть в Исландии, где президент выполняет в основном символические полномочия.

С момента вступления в должность Якобсдоттир ведет прогрессивную политику в отношении права на аборты, прав ЛГБТ и изменения климата. Активисты, включая членов ее собственной Партии зеленых левых, выразили протест против визита Пенса, назвав его поведение неуважительным по отношению к меньшинствам.

Пенс станет первым вице-президентом США, который посетит Исландию со времен Джорджа Буша-старшего. Он посетил Рейкьявик в 1983 году.