Між Трампом і Данією нова суперечка - через оборонні витрати

Між президентом США та Данією, які конфліктують через намір Трампа купити Гренландію, виникла нова суперечка – щодо оборонних витрат скандинавської країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу Трамп, який закликає держави-члени НАТО витрачати більше грошей на оборону, зазначив у своєму Twitter, що Данія виділяє на оборону всього 1,35% від ВВП. За домовленістю, члени Альянсу поставили за мету досягти показника 2% від ВВП.

"До відома, внесок Данії у НАТО становить лише 1,35% ВВП. Вона багата країна, і має бути 2%. Ми захищаємо Європу, і тільки 8 з 28 країн НАТО досягли позначки 2%", - написав Трамп у своєму Twitter.

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that....