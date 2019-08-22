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Між Трампом і Данією нова суперечка - через оборонні витрати

Четвер, 22 серпня 2019, 12:31

Між президентом США та Данією, які конфліктують через намір Трампа купити Гренландію, виникла нова суперечка – щодо оборонних витрат скандинавської країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу Трамп, який закликає держави-члени НАТО витрачати більше грошей на оборону, зазначив у своєму Twitter, що Данія виділяє на оборону всього 1,35% від ВВП. За домовленістю, члени Альянсу поставили за мету досягти показника 2% від ВВП.

"До відома, внесок Данії у НАТО становить лише 1,35% ВВП. Вона багата країна, і має бути 2%. Ми захищаємо Європу, і тільки 8 з 28 країн НАТО досягли позначки 2%", - написав Трамп у своєму Twitter.

Колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен в четвер розкритикував Трампа за його твіт. Він сказав, що готовність до оборони — це не тільки сума витрачених грошей.

"У нас було (пропорційно) стільки ж жертв в Афганістані, скільки й в США. Ми завжди непохитні й готові. Ми не приймемо, що наша готовність до оборони — це лише про відсотки. Я говорив це вам на саміті НАТО в Брюсселі минулого року", - написав Расмуссен у відповідь Трампу у своєму Twitter.

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Коментар Расмуссена поглибив напругу між Данією та США, яка виникла після того, як Трамп скасував візит в країну. Президент США назвав заяву нинішньої прем'єрки Метте Фредеріксен "огидною", коли вона відкинула його ідею покупки Гренландії як абсурдну.

Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

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