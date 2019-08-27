Президент Ірану висунув умову для зустрічі з Трампом

Президент Ірану Хасан Рухані у вівторок заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати скасують свої жорсткі економічні санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Читайте також Лідери G7 обговорюють Іран та прагнуть прориву в економіці

"Без відмови США від санкцій ми не станемо свідками жодного позитивного розвитку. Якщо хтось має намір зробити це лише задля фотозйомки з Рухані, це неможливо", - сказав Рухані у своїй телевізійній промові.

Рухані виступив із заявою наступного дня після того, як Трамп у понеділок повідомив про "дійсно хороший шанс" на зустріч після несподіваного втручання президента Франції Макрона під час саміту G7.

Разом з тим у понеділок Рухані виступив із заявою зовсім іншого тону, висловивши готовність взяти участь у переговорах з Трампом. Він запевнив, що Тегеран і Вашингтон "не повинні втрачати можливості" для дипломатичної взаємодії.

"Якби я знав, що зустріч та переговори з людиною допоможуть розвитку моєї країни та вирішенню проблем людей, я б не пропустив цього", - сказав Рухані.

Минулого року США вийшли з міжнародної багатонаціональної ядерної угоди з Іраном та запровадили жорсткі санкції проти Тегерана.