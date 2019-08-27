Президент Ирана выдвинул условие для встречи с Трампом

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом только в том случае, если Соединенные Штаты отменят свои жесткие экономические санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Без отказа США от санкций мы не станем свидетелями никакого положительного развития. Если кто-то намерен сделать это только для фотосъемки с Рухани, это невозможно", - сказал Рухани в своей телевизионной речи.

Рухани выступил с заявлением на следующий день после того, как Трамп в понедельник сообщил о "действительно хороших шансах" на встречу после неожиданного вмешательства президента Франции Макрона во время саммита G7.

Вместе с тем в понедельник Рухани выступил с заявлением совсем другого тона, выразив готовность принять участие в переговорах с Трампом. Он заверил, что Тегеран и Вашингтон "не должны терять возможности" для дипломатического взаимодействия.

"Если бы я знал, что встреча и переговоры с человеком помогут развитию моей страны и решению проблем людей, я бы не пропустил этого", - сказал Рухани.

В прошлом году США вышли из международного ядерного соглашения с Ираном и ввели жесткие санкции против Тегерана.