Лідери G7 обговорюють Іран та прагнуть прориву в економіці

Лідери країн Групи семи завершують саміт, де панує напруженість щодо торговельної політики США та несподіваного візиту головного дипломата Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Президент США Дональд Трамп та лідер Франції Еммануель Макрон завершать триденний саміт спільною пресконференцією в понеділок.

Але спочатку лідери Групи семи багатих демократій - США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Канада та Італія - ​​проводять ряд зустрічей з питань зміни клімату, цифрових перетворень, проблем світової економіки.

Макрон запросив на саміт іранського міністра закордонних справ, сподіваючись домогтися прориву в світовій напруженості з приводу ядерної програми Ірану.

За даними ЗМІ, під час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.