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Лідери G7 обговорюють Іран та прагнуть прориву в економіці

Понеділок, 26 серпня 2019, 10:37

Лідери країн Групи семи завершують саміт, де панує напруженість щодо торговельної політики США та несподіваного візиту головного дипломата Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Президент США Дональд Трамп та лідер Франції Еммануель Макрон завершать триденний саміт спільною пресконференцією в понеділок.

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Але спочатку лідери Групи семи багатих демократій - США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Канада та Італія - ​​проводять ряд зустрічей з питань зміни клімату, цифрових перетворень, проблем світової економіки.

Макрон запросив на саміт іранського міністра закордонних справ, сподіваючись домогтися прориву в світовій напруженості з приводу ядерної програми Ірану.

За даними ЗМІ, під час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.

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Іран G7 (група семи)
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