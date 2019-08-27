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В Італії відновилися переговори про формування нового уряду

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В Італії відновилися переговори про формування нового уряду

Вівторок, 27 серпня 2019, 19:52

Італійська Демократична партія заявила, що не буде накладати вето на кандидатуру Джузеппе Конте на посту глави нового уряду. Це рішення розблокувало переговори про формування коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Лідер парламентської групи Демократичної партії Граціано Делрео підтвердив цю інформацію після зустрічі керівництва політичної сили у вівторок.

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Блокування повторного призначення Конте було ключовою проблемою в угоді з популістським "Рухом 5 зірок" про формування коаліції.

Обидві партії намагаються сформувати коаліцію, яка витіснить ультраправого лідера Маттео Сальвіні з влади. "Рух 5 зірок" пригрозив перервати переговори, якщо ДП не погодиться на Конте в якості прем'єра.

Сьогодні має розпочатися другий раунд переговорів, посередником у якому виступає президент Серджіо Матарелла. Він проведе зустріч зі спікерами обох палат парламенту, а потім з представниками політичних партій.

Конте, який не належить до жодної партії, але є близьким до "Руху 5 зірок", подав у відставку, коли лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні відмовився від коаліції з політсилою.

"Рух 5 зірок" і демократи, традиційні політичні вороги, намагаються сформувати уряд після розпаду коаліції "5 зірок" з правою партією "Ліга" в результаті кількох місяців протистоянь.

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Італія
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