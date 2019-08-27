В Італії відновилися переговори про формування нового уряду

Італійська Демократична партія заявила, що не буде накладати вето на кандидатуру Джузеппе Конте на посту глави нового уряду. Це рішення розблокувало переговори про формування коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Лідер парламентської групи Демократичної партії Граціано Делрео підтвердив цю інформацію після зустрічі керівництва політичної сили у вівторок.

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Блокування повторного призначення Конте було ключовою проблемою в угоді з популістським "Рухом 5 зірок" про формування коаліції.

Обидві партії намагаються сформувати коаліцію, яка витіснить ультраправого лідера Маттео Сальвіні з влади. "Рух 5 зірок" пригрозив перервати переговори, якщо ДП не погодиться на Конте в якості прем'єра.

Сьогодні має розпочатися другий раунд переговорів, посередником у якому виступає президент Серджіо Матарелла. Він проведе зустріч зі спікерами обох палат парламенту, а потім з представниками політичних партій.

Конте, який не належить до жодної партії, але є близьким до "Руху 5 зірок", подав у відставку, коли лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні відмовився від коаліції з політсилою.

"Рух 5 зірок" і демократи, традиційні політичні вороги, намагаються сформувати уряд після розпаду коаліції "5 зірок" з правою партією "Ліга" в результаті кількох місяців протистоянь.