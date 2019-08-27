В Італії несподівано призупинили переговори про новий уряд

Італійський "Рух 5 зірок" призупинив переговори про створення нової правлячої коаліції з опозиційною Демократичною партією у вівторок, заявивши, що відновить їх тільки коли демократи чітко зобов'яжуться зберегти у кріслі прем'єра Джузеппе Конте.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.

"Рух 5 зірок" і демократи, традиційні політичні вороги, намагаються сформувати уряд після розпаду коаліції "5 зірок" з правою партією "Ліга" в результаті кількох місяців протистоянь.

Пізно ввечері в понеділок "Рух 5 зірок" і Демократична партія виявилися близькими до угоди. При цьому демократи заявили, що нібито не проти залишити Конте прем'єром.

Проте у вівторок "Рух 5 зірок" призупинив переговори, виступивши із заявою, що різко контрастує з прогресом попереднього дня.

"Вчора після чотирьох годин переговорів нічого не досягнули. Ми більше не можемо так працювати. Або ставлення змінюється, або це складно. Ми побачимось з Демократичною партією знову, коли вона дасть згоду на повторне призначення Конте", - йдеться в заяві.

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Конте, який не належить до жодної партії, але є близьким до "Руху 5 зірок", подав у відставку, коли лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні відмовився від коаліції з політсилою.

Демократична партія і "Рух 5 зірок" повинні були відновити переговори у вівторок вранці. Обидві сторони повинні відзвітувати перед президентом Серджо Маттареллою в середу. Якщо на той час вони не домовляться, Маттарелла призначити тимчасовий уряд і дострокові вибори.