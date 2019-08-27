В Италии возобновились переговоры о формировании нового правительства

Итальянская Демократическая партия заявила, что не будет налагать вето на кандидатуру Джузеппе Конте на посту главы нового правительства. Это решение разблокировало переговоры о формировании коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Лидер парламентской группы Демократической партии Грациано Делрио подтвердил эту информацию после встречи руководства политической силы во вторник.

Блокирование повторного назначения Конте было ключевой проблемой в соглашении с популистским "Движением 5 звезд" о формировании коалиции.

Обе партии пытаются сформировать коалицию, которая вытеснит ультраправого лидера Маттео Сальвини из власти. "Движение 5 звезд" пригрозило прервать переговоры, если ДП не согласится на Конте в качестве премьера.

Сегодня должен начаться второй раунд переговоров, посредником в котором выступает президент Серджио Матарелла. Он проведет встречу со спикерами обеих палат парламента, а затем с представителями политических партий.

"Движение 5 звезд" и демократы, традиционные политические враги, пытаются сформировать правительство после распада коалиции "5 звезд" с правой партией "Лига" в результате нескольких месяцев противостояний.

Конте, который не принадлежит ни к одной партии, но близок к "Движению 5 звезд", подал в отставку, когда лидер партии "Лига" Маттео Сальвини отказался от коалиции с политсилой.