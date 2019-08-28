Трамп похвалив Конте, який на саміті G7 підтримав повернення РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що Джузеппе Конте, який днями подав у відставку з поста голови уряду Італії, знову стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Все починає налагоджуватись для високоповажного прем'єр-міністра Італійської Республіки Джузеппе Конте. Він потужно представляв Італію на G7. Дуже любить свою країну і добре працює з США. Дуже талановита людина, яка, сподіваємось, залишиться прем'єр-міністром!" - написав Трамп у своєму Twitter.

Конте, який не належить до жодної партії, але є близьким до "Руху 5 зірок", подав у відставку, коли лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні відмовився від коаліції з політсилою.

"5 зірок" почав коаліційні переговори з демократами, і напередодні Демократична партія заявила, що не буде накладати вето на кандидатуру Конте на очолення нового уряду.

Нагадаємо, під час вечері на офіційному відкритті саміту G7 Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ. За даними ЗМІ, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії.