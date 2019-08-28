Кремль: російська держава не причетна до вбивства чеченського командира в Німеччині

Кремль заявив у середу, що вбивство колишнього чеченського польового командира в Берліні минулого тижня не мало нічого спільного з російською державою або її офіційними відомствами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокурори Німеччини вивчають, чи існував політичний мотив за вбивством 40-річного Зелімхана Хангошвілі.

Хангошвілі убили 23 серпня в парку Кляйнер Тіргартен в центрі Берліна. Свідки повідомили, що вбивця наблизився до чоловіка на велосипеді й двічі вистрілив йому в голову, а потім швидко поїхав.

"Я категорично відкидаю будь-який зв’язок між цим інцидентом, цим вбивством та офіційною Росією", - заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков журналістам.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

Він походив із громади етнічних чеченців і жив в гірському районі Панкісскої ущелини Грузії. Він виїхав до Німеччини, переживши спробу замаху в столиці Грузії Тбілісі в 2015 році.

Незабаром після стрілянини поліція знайшла підозрюваного Вадима С., який викинув в річку велосипед, пістолет та інші докази. Вбивця використовував пістолет Glock 26 з глушником. Дайвери знайшли в річці зброю. Підозрюваному висунули звинувачення в навмисному вбивстві.