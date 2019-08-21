У ФРН судитимуть росіянина, який передав РФ товарів військового призначення на €1,8 млн

Федеральна прокуратура Німеччини 13 серпня 2019 року подала до суду в Гамбурзі обвинувальний акт стосовно громадянина Росії Владіміра Д., якого звинувачує в порушенні закону при постачанні військовим РФ товарів для використання у авіакосмічній сфері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу прокуратури.

Росіянина звинувачують за 8 епізодами. У період з вересня 2014 року по червень 2018 року він передав товарів на загальну суму 1 832 900 євро.

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Товар був у двох випадках гарячими ізостатичними пресами, які застосовуються, зокрема, для стиснення заготовок в аерокосмічній промисловості і тому перераховані в Додатку I до Регламенту ЄС щодо подвійного використання № 428/2009.

Експорт таких товарів до Росії заборонений згідно з санкціями, якщо вони можуть бути призначені повністю або частково для військових цілей або для військового кінцевого споживача.

Щоб обійти експортний контроль, Владімір Д. змінював отримувачів, подавав фальшиві документи та вчиняв технічні маніпуляції з товаром.

У період з березня по травень 2018 року він незаконно ввів в експлуатацію один з гарячих ізостатичних пресів, які постачав у Росію.