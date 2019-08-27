У Берліні застрелили колишнього чеченського командира, затримано росіянина

Німецька поліція заарештувала 49-річного росіянина за підозрою у вбивстві чеченця Зелімхана Хангошвілі, застреленого в парку Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Хангошвілі був убитий 24 серпня в парку Кляйнер Тіргартен в центрі Берліна. Свідки повідомили, що вбивця наблизився до 40-річного чоловіка на велосипеді й двічі вистрілив йому в голову, а потім швидко поїхав.

Аслан Масхадов та Зелімхан Хангошвілі

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

Він походив із громади етнічних чеченців і жив в гірському районі Панкісскої ущелини Грузії. Він виїхав до Німеччини, переживши спробу замаху в столиці Грузії Тбілісі в 2015 році.

Незабаром після стрілянини поліція знайшла підозрюваного, який викинув в річку велосипед, пістолет та інші докази. Вбивця використовував пістолет Glock 26 з глушником. Дайвери знайшли в річці зброю.

Повідомляється, що підозрюваний Вадим С. мав у своїй квартирі велику суму грошей. Йому висунули звинувачення в навмисному вбивстві.

Вадим С. приїхав до Берліна з Москви через Париж за кілька днів до нападу і отримав зворотний квиток до Москви.

Підозри падають на Росію почасти через попередні гучні напади на дисидентів за кордоном. Найбільш відомими стали отруєння у Великій Британії колишніх офіцерів ГРУ РФ Олександра Литвиненка в 2006 році і Сергія Скрипаля в 2018 році.