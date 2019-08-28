Кремль: российское государство не причастно к убийству чеченского командира в Германии

Кремль заявил в среду, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине на прошлой неделе не имело ничего общего с российским государством или его официальными ведомствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокуроры Германии изучают, существовал ли политический мотив за убийством 40-летнего Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили убили 23 августа в парке Кляйнер Тиргартен в центре Берлина. Свидетели сообщили, что убийца приблизился к мужчине на велосипеде и дважды выстрелил ему в голову, а потом быстро уехал.

"Я категорически отвергаю любую связь между этим инцидентом, этим убийством и официальной Россией", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова.

Он происходил из общины этнических чеченцев и жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии. Он уехал в Германию, пережив попытку покушения в столице Грузии Тбилиси в 2015 году.

Вскоре после стрельбы полиция нашла подозреваемого Вадима С., выбросившего в реку велосипед, пистолет и другие доказательства. Убийца использовал пистолет Glock 26 с глушителем. Дайверы нашли в реке оружие. Подозреваемому предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве.