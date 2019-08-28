Іспанська профспілка закликає пілотів Ryanair до п'ятиденного страйку у вересні

Іспанська спілка пілотів SEPLA заявила в середу, що ініціюватиме загальнонаціональний страйк серед пілотів Ryanair протягом п'яти днів у вересні на знак протесту проти планів закрити кілька баз у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник SEPLA заявив, що близько 900 пілотів будуть запрошені взяти участь у страйку 19, 20, 22, 27 та 29 вересня. Деякі з цих дат збігаються із запланованими страйками, які вже оголосили члени екіпажів ірландської авіакомпанії в Іспанії.

Минулого тижня Ryanair вирішив закрити свої іспанські бази в Лас-Пальмасі, Південному Тенеріфе, Лансароте та Жироні, що загрожує втратою робочих місць для понад 500 пілотів та членів екіпажів, повідомляє місцева профспілка USO.

Нагадаємо, профспілки, що представляють іспанські екіпажі Ryanair, заявили, що їхні плани на 10 днів страйків у наступному місяці залишаються в силі.