Испанский профсоюз призывает пилотов Ryanair к пятидневной забастовке

Испанский союз пилотов SEPLA заявил в среду, что иницирует общенациональную забастовку среди пилотов Ryanair в течение пяти дней в сентябре в знак протеста против планов закрыть несколько баз в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель SEPLA заявил, что около 900 пилотов будут приглашены принять участие в забастовке 19, 20, 22, 27 и 29 сентября. Некоторые из этих дат совпадают с запланированными забастовками, которые уже объявили члены экипажей ирландской авиакомпании в Испании.

На прошлой неделе Ryanair решил закрыть свои испанские базы в Лас-Пальмасе, Южном Тенерифе, Лансароте и Жироне, что грозит потерей рабочих мест более 500 пилотов и членов экипажей, сообщает местный профсоюз USO.

Напомним, профсоюзы, представляющие испанские экипажи Ryanair, заявили, что их планы на 10 дней забастовок в следующем месяце остаются в силе.