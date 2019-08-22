Ryanair каже, що рейси в Британії працюють нормально, попри страйк

Рейси Ryanair з та до Великої Британії в четвер вранці тривали в нормальному режимі, попри страйк пілотів, заявила авіакомпанія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Побоювання щодо затримок та скасувань рейсів 22-23 серпня виникли після того, як суд відхилив спробу компанії змусити пілотів стати до роботи.

Авіакомпанія каже про 97% пунктуальності у вильотах та прибуттях, попри страйк пілотів через зарплату та умови праці, звинувативши в невеликій кількості затримок інциденти, пов'язані з контролем повітряного руху.

Авіакомпанія заявила, що очікує, що більшість її рейсів триватиме нормально, підкреслюючи, що, хоча можливі невеликі перебої, вона не очікує значних проблем під час страйку.



Другий раунд страйку повинен відбутися 2-4 вересня.

21 серпня окремо розпочався п'ятиденний страйк екіпажів Ryanair у Португалії, але перешкоди для пасажирів також виявились мінімальними.

Керівництво Ryanair зазначає, що від минулорічних страйків було досягнуто значного прогресу, коли колективні трудові угоди були укладені з низкою пілотних спілок по всій Європі.

Профспілки, що представляють іспанські екіпажі, заявили, що їхні плани на 10 днів страйків у наступному місяці залишаються в силі.