Іспанія: переговори Ryanair з профспілками провалилися, страйк у вересні буде

Профспілки, що представляють іспанських екіпажі Ryanair, 20 серпня не змогли домовитися з представниками авіакомпанії з метою запобігти страйку, запланованому на 10 днів у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Члени екіпажів проведуть страйк 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 та 28 вересня.

Страйк спрямований на запобігання запланованого закриття баз перевізника у аеропортах Гран Канарія, Південний Тенеріфе та Жирона, що може призвести до скорочення близько 300 працівників.

20 серпня компанія офіційно повідомила про намір закрити бази в Лас-Пальмасі і Тенеріфе, а рішення щодо Жирони буде підтверджено "через два тижні, залежно від того, як просуваються переговори з профспілками".

Профспілки співробітників Ryanair у Великій Британії та Португалії також оголосили про плани провести страйки наприкінці серпня та на початку вересня з вимогою підвищення оплати праці та поліпшення умов.

Нагадаємо, 9 серпня в аеропорту Барселони "Ель-Прат" відбувся страйк служб безпекового контролю.