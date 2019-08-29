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Меркель і Путін обговорили підготовку "нормандського" саміту

Четвер, 29 серпня 2019, 13:34

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 29 серпня зателефонувала президенту Росії Владіміру Путіну. Лідери "погодилися продовжувати підготовку до саміту в нормандському форматі з метою подальшого виконання Мінських угод".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду ФРН.

Меркель і Путін також "наголосили на необхідності прискорити переговори щодо майбутніх контрактів на транзит газу".

Канцлер та президент Росії, крім того, обмінялися думками щодо ситуації в Сирії, зокрема військової ескалації на північному заході країни. Темою розмови була також ситуація в Лівії. 

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини.

Зеленський закликав Меркель терміново провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". Лідери України і Німеччини домовилися про підготовчу зустріч дипломатичних радників лідерів держав та урядів 2 вересня цього року - вони мають обговорити прогрес реалізації домовленостей, досягнутих 12 липня.

Як відомо, Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.

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Німеччина Росія Меркель Путін
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