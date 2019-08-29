Стало відомо, про що говорили Зеленський і Меркель

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорив підготовку до зустрічі у "нормандському форматі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише сайт президента.

Згідно з повідомленням, Зеленський закликав Меркель терміново провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту.

Канцлерка погодилась із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників лідерів держав та урядів 2 вересня цього року - вони мають обговорити прогрес реалізації домовленостей, досягнутих 12 липня.

Крім того, розповідають в ОП, лідери обговорили результати саміту G7 у Франції. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до "Сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму.

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Також Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на сході України і підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів.

Це була вже четверта розмова Зеленського з Меркель. Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.