Меркель: "нормандський" саміт має відбутися якнайшвидше у Парижі

Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", заявила 25 серпня на полях саміту G7 канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Про це повідомляє DW, передає "Європейська правда".

За словами Меркель, вона та президент Франції Еммануель Макрон хочуть, щоб ця зустріч на найвищому рівні відбулася "дуже швидко" після проведення підготовчої зустрічі радників у "нормандському форматі", а за потреби - й міністрів закордонних справ.

Місцем проведення наступного саміту має стати Париж, оскільки остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася в Німеччині ще 2016 року.

Меркель наголосила на важливості якнайшвидшого проведення зустрічі з метою сприяння певним успіхам у "мінському процесі". У неї склалося враження, що з новим президентом України Володимиром Зеленським це є можливим, додала канцлерка. "За наявності доброї волі обох сторін ми мали б можливість досягти прогресу", - зазначила Меркель.

За її словами, під час обговорення конфлікту на Донбасі на саміті G7 увечері 24 серпня лунали як спільні, так і різні бачення. "Від імені Німеччини я дала чітко зрозуміти, що ми потребуємо прогресу у втіленні мінських домовленостей, аби знову мати змогу вести мову про залучення Росії до формату G7", - наголосила Меркель. Такої ж думки дотримувалися інші учасники зустрічі, додала вона.

Нагадаємо, представники Міністерств закордонних справ країн "нормандського формату" мають зустрітися наприкінці серпня у Франції.