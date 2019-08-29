Меркель и Путин обсудили подготовку "нормандского" саммита

Канцлер Германии Ангела Меркель 29 августа позвонила президенту России Владимиру Путину. Лидеры "согласились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате с целью дальнейшего выполнения Минских соглашений".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Меркель и Путин также "подчеркнули необходимость ускорить переговоры относительно будущих контрактов на транзит газа".

Канцлер и президент России, кроме того, обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе военной эскалации на северо-западе страны. Темой разговора была также ситуация в Ливии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии.

Зеленский призвал Меркель срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Лидеры Украины и Германии договорились о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года - они должны обсудить прогресс реализации договоренностей, достигнутых 12 июля.

Как известно, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.