Міжнародні води не будуть такими ж безпечними, якщо експорт нафти Ірану впаде до нуля - Ругані

Якщо експорт нафти Ірану скоротиться до нуля, міжнародні водні шляхи не матимуть такої ж безпеки, як раніше, заявив президент Ірану Хасан Ругані в середу на зустрічі з верховним лідером аятоллою Алі Хаменеєм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Світові держави знають, що у випадку, коли нафта буде повністю підсанкційна і експорт нафти Ірану буде зведений до нуля, міжнародні водні шляхи не зможуть мати такої ж безпеки, як раніше", - сказав Ругані.

"Таким чином, односторонній тиск на Іран не може бути їм на користь і не гарантуватиме їхню безпеку в регіоні та світі", - зазначив президент.

5 серпня Велика Британія заявила, що приєднується до очолюваної Сполученими Штатами місії з безпеки на морі у Перській затоці для захисту торгових суден, що проходять через Ормузьку протоку. Лондон надіслав есмінець HMS Duncan і фрегат HMS Montrose в Перську затоку.

Про можливість долучитися заявляли також Італія, Польща Швеція та Данія. Німеччина відмовилася брати участі у стратегії "максимального тиску" США проти Ірану.

Франція наполягає, що прагне запровадження "спостережної" місії, і також відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.