ЕС настаивает, что ядерное соглашение с Ираном должно быть частью любого будущего пакта

Ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами должно быть частью любых шагов США по созданию нового соглашения о безопасности с Тегераном.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном резко возросла, поскольку президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерного соглашения в прошлом году.

На саммите G7 в понедельник Трамп заявил, что есть "действительно хороший шанс", что он может встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани, хотя тот требует отменить санкции, прежде чем согласиться на такие переговоры.

Могерини сказала, что пакт, направленный на сдерживание ядерных амбиций Ирана, является многонациональным соглашением, закрепленным в резолюции Совета Безопасности ООН и "то, что существует, нужно сохранить".

Она отметила, что если будет проводиться работа, которая уважает ядерное соглашение, "мы всегда будем там, чтобы сопровождать и поддерживать этот подход".